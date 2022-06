20 consejos para mejorar tu casa por poco dinero

Si no eres muy amante de la poesía, la introducción de color en tus paredes es una alternativa perfectamente válida para dar un nuevo aspecto a tu hogar. No obstante, has de tener presente que vestir de color cualquier espacio es una tarea que acometer con cierto mimo para no caer en una saturación innecesaria. Puedes transformar cualquier espacios cambiando únicamente una de sus paredes y, siempre que te aburras o no aciertes, rectificar te llevará mucho menos esfuerzo.