10 cocinas rústicas para el jardín ¡con parrilla integrada!

Trasladar una cocina al exterior de la casa no tiene por qué suponer renunciar a las comodidades a las que estás acostumbrado. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que, en no pocas ocasiones, los espacios interiores nos limitan a la hora de decorar, ya sea por las dimensiones, la distribución o las necesidades concretas. No obstante, contar con una cocina al aire libre te permitirá, por ejemplo, disponer de un asador que, al más puro estilo de los galos de Astérix y Obélix, hará que te conviertas en maestro asador de carnes a la parrilla.

Si estás pensando en una solución como esta, procura acoplarla en un diseño de terraza que permita una ventilación apropiada, con un buen extractor de humos y los laterales abiertos. Eso sí, para garantizarle una vida útil larga y frutífera, nada mejor que apostar por un diseño rústico como este de obra.