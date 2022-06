Estudio de actor: reformas que aúnan estilo y modernidad

Si no están preparados para adentrarse en un espacio de película, quizás no deberían seguir leyendo este artículo. A continuación les presentamos un espacio exclusivo resultado de una reforma que se establece la apertura espacial y el diseño moderno como leitmotiv. Se consigue así un lugar para la creación y la inspiración, donde el artista habitante encuentre esa musa que es la causa de la fascinación de su público. Esta reforma representa una oda a los espacios abiertos, en los que su decoración informal y moderna no tiene miedo a las diferentes alturas ni a la fusión de espacios interiores. Ante ustedes, una vivienda digna de una película en Nueva York; ahora, al alcance de todos. No se la pierdan.