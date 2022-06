10 cocinas grandes y luminosas

En esta cocina, no hay espacio para la discreción. Es perfecta para todos aquellos que no quieren algo tan sobrio como lo que hemos visto en la anterior fotografía. Una cocina que combina el morado, el naranja, el blanco y el acero. Y a pesar de que pueda resultar raro al leerlo, al verla es bonita y acogedora. Es un espacio abierto y cómodo en el que no falta detalle, además de resultar realmente divertido y original. ¿Te atreves?