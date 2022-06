10 salas de estar pequeñas y bonitas

Ahora bien, que los tonos neutros sean los grandes favoritos cuando se trata de decorar el salón no significa que los colores más vivos hayan perdido presencia. Al contrario, se han convertido para muchos en otra opción bastante viable. Como todo en el diseño de interiores, la clave está en no abusar de su uso. En este sentido, la mezcla perfecta estaría compuesta por una gran dosis de blancos, a la que se añade otra, no menos cargada, de otro color más vivo. Recuerda que cada tono tiene la capacidad de provocarnos una u otra emoción, por lo que su elección no debería tomarse a la ligera. El turquesa, al contrario de lo que pueda parecer, funciona muy bien para relajar los ambientes y transmitir equilibrio. Características que son siempre bienvenidas en la decoración de un salón.