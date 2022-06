Top 10 de la decoración EXTRAVAGANTE: Ver para creer

Habrá quienes prefieran adjudicarle la etiqueta de original y atrevido, otros a quienes hasta les parezca de mal gusto o grotesco, mientras que a ti te vale con un simple: porque me dio la gana y me gusta. La decoración más extravagante hace estragos en el diseño de interiores y los más valientes ya se han apuntado a la nueva tendencia, que desde aquí advertimos no es apta para todos los gustos. La regla de oro pasa por jugar con las combinaciones imposibles y alejarse de lo común, en otras palabras, apostar por aquello que los preceptos del diseño un día nos prohibieron. Y aunque el resultado parezca ser fruto de la improvisación, del tiro porque me toca , la verdad es que cada detalle está perfectamente pensado y ubicado de tal forma que se perciba la firma personal de su dueño en cada rincón de la decoración.

Extravagante, excéntrico, atrevido… llámalo como quieras, al fin y al cabo, si hay una cosa en la que todos estaremos de acuerdo es que se trata de una decoración que no pasará desapercibida para nadie. Ni inquilinos ni visitantes. Déjate sorprender por nuestras fabulosas 10 propuestas, quizá acabes por cambiar de opinión.