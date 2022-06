Cómo renovar tu baño con poco dinero

Ahora mismo es tendencia la pintura de acabado pizarra en uno o dos de los paramentos verticales de tu baño, se puede aplicar sobre paredes lisas o sobre azulejos, para lo cual lo ideal si no queremos que nos resalten las juntas de los mismos, debemos rellenarlas previamente con cemento para conseguir una superficie lisa. No se puede utilizar sobre gotelé o pinturas decorativos con textura. Las tizas de los colegios de color blanco, son las mejores para pintar ya que no rallan la superficie. Para limpiar la tiza cuando te canses del dibujo o mensajes que has escrito, utiliza un borrador clásico o un paño húmedo con agua. Esta opción es muy didáctica y barata.