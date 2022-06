¡Esta casa parece de una planta, pero es de dos!

La piedra es un material de construcción que se ha utilizado desde siempre, no sólo porque es un regalo de nuestra madre naturaleza, sino también por su belleza, su fuerza, su resistencia y solidez. Es un material que cautivado al ser humano desde el comienzo de la historia. Y en la época actual, la fascinación por la piedra no iba a ser una excepción; es uno de los materiales más apreciados y deseados para la construcción de edificios y viviendas. Es un material que no genera debate y pone de acuerdo a la mayoría de los arquitectos e interioristas. En este libro las ideas, vamos a visitar un hogar que, sin duda, te cautivará. Es una vivienda unifamiliar situada en España. La casa de piedra muestra un estilo rústico en el exterior, pero por dentro nos sorprende con sus elementos más modernos. Esta casa fue construida por el estudio de arquitectura Huga y esperamos que te maraville tanto como a nosotros