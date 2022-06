Decoración para ver la vida de color de rosa

El rosa ha dejado de ser un color tímido para imponerse en nuevos territorios. Hay que romper estereotipos y dejar de vincularlo con el color de las niñas. Ya no: ahora es el color de todos, un color que destaca por su ternura y versatilidad, que lo hace el color apropiado para espacios de todo tipo. Aunque algunos no se atrevan, optar por el rosa es una manera generosa de hacer acogedores nuestros espacios y objetos de decoración. Y si aún no les hemos convencido, aquí tendrá algunos ejemplos. ¡No se lo pierda!