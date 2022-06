11 ideas sencillas para que tu dormitorio sea moderno

Una pieza clave en muchos dormitorios es el espejo, pues sobre todo si el dormitorio no es muy amplio y no tiene mucha luz natural, el espejo nos engaña ópticamente y nos duplica prácticamente el espacio y la luz natural de ese espacio. En esta imagen el espejo lo han colocado en el paramento vertical detrás del cabecero de la cama y el efecto no puede ser más interesante.