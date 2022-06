Cómo limpiar la cocina en menos de 15 minutos…

Tener una cocina limpia y reluciente es una tarea que no hay que dejar para el final. Hay muchas personas que dejan para los postres digamos, el meterse en el recogido, limpieza y lavado de todo el menaje que se ensucia tras la preparación y degustación de una comida para seis comensales pongamos por ejemplo. Nuestro consejo es que para que una cocina quede reluciente no hay que dejarlo todo para el final y que según vas utilizando una olla, sartén, platos o cubiertos auxiliares y has terminado con ellos, en ese momento los friegues a mano y los guardes en su lugar habitual, para no acumular excesivos cacharros que te llenarán el lavavajillas si lo tienes y si al final dispones de espacio en él, pero sobre todo que te producirá una sensación de desorden total, si no vas limpiando poco a poco.