13 puertas que se verán fabulosas en tu terraza

Nada tendrán que hacer contra tus puertas exteriores de aluminio la corrosión, la humedad o las incómodas filtraciones y es que es un material económico pero no por ello menos resistente. No obstante, ten en cuenta que el aluminio no es precisamente un material térmico de modo que, si te decantas por un diseño fabricado en este material, reserva la cara de la puerta a otro que sí lo sea como vemos en este ejemplo en el que, las puertas exteriores están fabricadas en cristal pero con marcos de aluminio.