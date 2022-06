7 errores en la decoración que deberás evitar

La labor de los diseñadores y decoradores de interiores resulta verdaderamente gratificante y es que, como si de auténticos magos se tratara, son capaces de transformar espacios anodinos y sin vida en lugares que irradian energía y personalidad. Un toque de color aquí, la elección del material correcto allí, detalles en forma de textiles, accesorios y complementos y… ¡Listo! Un hogar cargado de embrujo que seducirá a todo aquel que se tenga el placer de cruzar el umbral de la puerta.

Dicho esto, en no pocas ocasiones nos gusta 'jugar' a ser profesionales pero, en no menos momentos, los resultados pueden ofrecer una imagen que dista bastante de lo que imaginamos en un principio. En homify sabemos que poner la creatividad al servicio del diseño de interiores es fundamental para dar con el hogar soñado aunque también somos conscientes de que, un entusiasmo excesivo o el desconocimiento de las claves apropiadas, son dos de los ingredientes más habituales en la receta de la deriva decorativa. Por eso, en este libro de ideas recopilamos 7 errores de decoración a evitar para que no te lleves sorpresas.