12 Ideas maravillosas para la pared del dormitorio

La última de nuestras propuestas para revestir las paredes de tu dormitorio no podía ser otra: la pintura. Habitualmente pensamos que los colores vibrantes están vetados en un espacio destinado al descanso. Sin embargo, es un error limitarse a los tonos claros que transmitan calma. Un dormitorio en tonos rojos como este, color de la pasión, es una opción más que respetable y es que no has de tener miedo a introducir el color en tu habitación ya que, aunque no lo creas, inundará la estancia de personalidad y energía.

