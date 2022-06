8 ideas geniales para renovar tu terraza

Aunque en no pocas ocasiones la zona de terraza queda perfectamente delimitada, no está de más marcar el camino de manera que no quede ninguna duda de cuál es el camino correcto para llegar hasta ella. No es necesario hacer una gran inversión, unas sencillas tablas de madera hacen de guías para alcanzar el lugar reservado a esta terraza a la que no falta detalle.