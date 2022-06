Antes y después: ¡de apartamento caótico a maravilloso!

Los espacios concretos de la casa no eran los únicos que mostraban deficiencias. El aspecto general de la vivienda era, más bien, lamentable y alejado de lo que, en principio, se espera de un hogar cualquiera. Las grietas han colonizado las paredes y el hecho de ver las tuberías no añade ningún encanto a la casa. Tampoco ayuda el espejo, elemento que, en numerosas ocasiones, se convierte en aliado indispensable para dar un toque de elegancia a la decoración y, sin embargo, en este apartamento pasa desapercibido por no decir que contribuye a la imagen decadente que reina en la vivienda.