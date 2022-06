12 ideas fáciles y baratas para decorar la casa

Los objetos pueden tener muchas vidas, tantas como seamos capaces de imaginar. Por eso, una idea barata de decoración es, precisamente, reciclar. Unas sencillas cajas de madera restauradas pueden convertirse en una original solución de almacenamiento que, además de ayudarte a mantener el orden, sumará un toque divertido a cualquier estancia de tu hogar. Piérdele el miedo al do it yourself y ahorra en la decoración de la casa.