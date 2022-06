Una casa de cuento única ¡y maravillosa!

El estilo tradicional no es patrimonio exclusivo de la fachada de esta casa con encanto. Los exteriores son un fiel reflejo de la tendencia que domina en la decoración de una vivienda que no renuncia a la modernidad. La búsqueda de la funcionalidad y el aspecto confortable de cada uno de los espacios que componen la distribución de este hogar es una constante. La zona exterior cuenta además con una cómoda terraza cuidada con esmero, en la que no faltan el mobiliario exterior apropiado y una gran puerta de acceso que permite unas sugerentes vistas del salón y viceversa.

Desde esta perspectiva se aprecia además uno de los balcones, un soplo de aire fresco para disfrutar de los primeros rayos de sol de la mañana sin necesidad de bajar a la terraza que, por otro lado, dispone de una zona pavimentada muy útil para colocar una barbacoa portátil o dejar a los peques de la casa disfrutar mientras los progenitores los vigilan desde la propia zona techada.