Ideas para que consigas que tu baño sea como de ¡hotel 5 estrellas!

Otra de las máximas de la sabiduría popular reza 'el que no arriesga no gana' y eso es lo que debieron pensar los diseñadores de este baño. El diseño de las baldosas del suelo trepa por una de las paredes dando continuidad a un motivo con aires vintage. Su reflejo en la superficie plateada de la bañera no hace sino sumar enteros a una decoración aliviada con el contraste del color blanco del resto de las paredes.