15 ideas que demuestran que un salón pequeño puede ser bonito

La imaginación no conoce límites y, por eso, decorar un salón pequeño requiere de grandes dosis de creatividad. Dicho esto, la introducción de muebles Do it yourself es un recurso a tener en cuenta si, además de decorar con estilo y personalidad, quieres ahorrar algo en el presupuesto. ¡Los muebles hechos con palets están de moda! ¿Te apuntas?