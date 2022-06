Revestir nuestros ambientes: decoración de cortinas y ventanas

Un mural vegetal es una opción a la que no todos nos atreveríamos. No obstante, al pensar en sus ventajas, puede que cambiemos de opinión. El mural vegetal se nos presenta como una puerta hacia la naturaleza. Para aquellos espacios reducidos en los que no tenemos la suerte de contar con exteriores, los murales vegetales nos proporcionan el frescor y el verdor que todos añoramos. Visten nuestras paredes y nos traen el exterior hasta el interior de nuestro espacio.