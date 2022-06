5 accesorios para hacer más fácil las tareas de cocina

Muchos de los cajones de cubiertos son pequeños y los accesorios para contenerlos tienen pocos compartimentos. Se mezclan cucharas con cucharillas, cuchillos de carne con los de pescado, tenedores grandes y pequeños, sacacorchos, cucharones, tijeras de cocina, etc, etc, etc… ¡Un caos! Da gusto cuando abres el cajón de los cubiertos y simplemente con la mirada ya has localizado lo que necesitas.