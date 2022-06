5 detalles de decoración de mesa shabby chic

Si hablábamos de manteles que no se usan esperando su ocasión, lo mismo podemos decir de la vajilla que con tanto cariño compramos y que nos parece tan delicada que no usamos nunca. De nada sirve conservar las cosas para no usarlas. Así que arriésgate y saca la vajilla artesana pintada a mano que te salió por un ojo de la cara. Si al final de la cena de Nochebuena se acaba rompiendo un plato, no te lleves las manos a la cabeza, mejor brinda por la felicidad del momento.