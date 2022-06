Salones cálidos para disfrutar en familia

Las chimeneas siempre son un punto a favor buscando calidez en un salón. Desgraciadamente, o no tanto, hoy en día la mayoría de nosotros contamos con sistemas más avanzados de calentarnos: los radiadores. Su encanto no es el mismo, lo sabemos, pero su rapidez, comodidad y funcionamiento no tienen rival. Pero existe una manera complementaria de dar calidez a nuestro hogar sin introducir fuego: utilizando lo retro. Estos sillones inspirados en el mobiliario danés de los 50 son perfectos para esto: colores chillones y formas que recuerdan que lo clásico nunca pasará de moda.