10 ideas para decorar interiores con grandes ventanas

No nos engañemos, en las mayoría de las viviendas no solemos contar con el privilegio de disfrutar de vistas a entornos paradisíacos, a frondosos bosques o a emblemáticos centros urbanos. Pero sí que podemos encontrarnos con más frecuencia con un gran ventanal que de paso a una pequeña terraza. La posibilidad de poder disponer de un interior bien iluminado ya es, en sí mismo, una suerte. En ese caso, debemos elegir una adecuada gama de color y estudiar la disposición del mobiliario para que la luz inunde todo el espacio. Y si no tenemos vistas, siempre las podemos crear, como en la original propuesta que vemos en esta vivienda, donde se elige una original imagen impresa en vinilo para decorar la pared del comedor.