Ideas para convertir tu casa en un espacio muy especial

Mención aparte para estos mastodontes, posiblemente el mueble más caro de la casa. O no, porque como podemos customizarlo podemos incluso crearlo desde cero para que nos salga a bajo coste. Do it yourself, o DIY como dicen ahora en Internet. Un palé, un colchón y un tapizado sencillo y ya tenemos uno. O una visita a una tienda de muebles, que será más caro y menos propio, ahí ya como decidas. Pero como aquí estamos hablando de cosas propias lo mejor es que nos lo montemos por nuestra cuenta y le pongamos nuestro toque. Y lo mismo para los cojines y demás elementos que queramos colocar sobre ellos.