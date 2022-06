5 lámparas con diseño original

El material con el que trabaja la empresa española de diseño de lámparas Oh la lamp! son mangueras. Coloridas, moldeables y diferentes, las mangueras le dan un matiz diferente a las típicas lámparas de siempre. Este plafón de pared de tres brazos fusiona el diseño tradicional con lo moderno, siempre aderezado con un toque de humor como demuestra el curioso nombre de este diseño: Three sad tigers lamps, o lo que es lo mismo, la lámpara de los tres tristes tigres que tanto nos cuesta pronunciar. No hay trabalenguas aquí, la luz de este plafón es nítida, ideal para pasillos sin iluminación o escaleras modernas.