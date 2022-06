6 Ideas frescas de DIY

Como bien sabéis el Do it Your Self (DIY) o Hazlo tú mismo es el nombre que utilizamos para esa práctica que consiste en reparar o fabricar cosas a partir de objetos viejos o en desuso. Es una buena forma de ahorrar dinero, ser sostenible, aprender y entretenerse al mismo tiempo. Esta costumbre se ha extendido a casi cualquier área creativa, desde músicos que fabrican sus instrumentos, pedales o amplificadores, hasta el bricolaje y la costura.

Estamos en plena marcha atrás, pronto llegan las vacaciones de Navidad y tendremos más tiempo libre para dedicarlo a lo que más nos guste. Si además de pasar un buen rato tienes ganas de hacer algo de provecho que puedas utilizar para decorar tu mesa o tu salón sigue leyendo porque te traemos ideas frescas para que fabriques tus propias piezas DIY.