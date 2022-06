Navidades internacionales: Italia

Reconócelo, seguro que lo has pensado, pero no, la cena de Nochebuena no tiene nada que ver con la pizza Margarita. La gastronomía italiana, tan rica y variada, se viste de largo los días de Navidad. Durante la cena de Nochebuena el menú suele incluir pescado, aunque varía según las regiones. Se come bien y mucho, pero por si la cena de Nochebuena no ha sido lo suficientemente opulenta, lo que les espera en Italia al día siguiente es una opípara comida navideña. Dependiendo de las zonas se puede llegar hasta servir once platos diferentes con antipasti, platos de pescado o carne.