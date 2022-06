10 consejos para superar la melancolía otoñal

Son las reinas del verano pero ¿por qué no disfrutarlas también cuando llega el frío? En el puesto número tres de nuestro decálogo de consejos para superar la tristeza otoñal no podía faltar un clásico del estilo de vida 'made in Spain'. Disponer de una terraza cerrada en la que tener la oportunidad de pasar horas leyendo un buen libro, manteniendo una conversación entretenida con tu pareja, amigos o invitados varios o simplemente escuchando el tintineo de la lluvia al caer es todo un lujo que has de aprovechar al máximo.