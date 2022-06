10 magníficas ideas para la entrada de tu casa

Aunque no exista un espacio de entrada como tal, con un pequeño toque decorativo podemos conseguir un efecto sorprendente e inimaginable. Y si no, observa este perchero de ocho colgadores rematados con bolas de madera que no solo sirve para las chaquetas y los abrigos, sino también para depositar en él todo tipo de bolsos y carteras. Esta propuesta es fácil de poner en cualquier entrada. ¡Nos ha encantado!