5 terrazas con piscina, comedor y barbacoa ¡fantásticas!

¿Crees que un exterior no se ha de decorar? Si es lo que piensas, estás muy equivocado/a. Las zonas exteriores de una vivienda, o como en esta imagen, semi-exteriores, también hay que tener especial cuidado al decorarlas. Se debe prestar atención a ellas tal y como si fuesen un interior. Hay profesionales que se dedican en exclusiva al paisajismo, que implica también la decoración del espacio de jardines y patios con piscina y barbacoa, donde se incluye el mobiliario y cualquier objeto decorativo. En terrazas estamos más familiarizados a crear grupos de muebles para disfrutar del aire libre, pero en superficies más grandes, debemos tratar de seguir la misma idea, pero controlando los tamaños de los elementos que vayamos a introducir. No lo dudes, y consulta con expertos en la materia, y no te equivocarás. ¡Conseguirás espacios tan acogedores como el de la imagen!