Vestidores: ¡10 ideas con mucho estilo!

¿Eres de las personas cuya ropa suele quedarse en una silla o tirada por cualquier parte? Esperemos que no. Aunque a veces, vestirse a toda prisa hace que no encontremos las prendas adecuadas, nuestro pantalón o vestido favorito parece jugar al escondite con nosotros. Es hora de un armario práctico y cómodo. Y ¿por qué no? ¡De todo un vestidor! Contribuirá sin duda a llevar el orden a nuestro dormitorio y a almacenar la ropa con orden y criterio para poder localizar las prendas de una forma más rápida y eficiente. La distribución de un vestidor no es un asunto tan sencillo. Hay varias cuestiones a considerar antes de comprar los armarios y estantes respectivos. También es aconsejable hacer una selección de la ropa adecuada para que cada tipo de prenda pueda ser guardada en función de la estación, las ocasiones o la calidad.

En este artículo de hoy, en homify te ofrecemos nada menos que 10 ideas para que configures tu propio vestidor. La duda será cuál ponerte. ¡Que los disfrutes!