15 jardines verticales perfectos para interior y exterior

Si colocar un jardín vertical en el baño te ha parecido curioso ¿qué tal hacerlo en la cocina? Cualquier estancia que disponga de paredes libres es susceptible de convertirse en un muro verde, ahora bien, no es necesario que crees una estructura al uso. La acumulación de macetas, como en este caso, también sirve para crear un jardín vertical de lo más coqueto. Si no tienes muy claro cómo hacerlo, no lo dudes, déjalo en manos de profesionales y asegúrate unos resultados de escándalo.