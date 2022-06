10 sofás para 10 salones de diseño

Seguramente no conozcas a nadie que no cuente con un sofá en su casa, piénsalo. Incluso encontramos pequeños apartamentos sin dormitorio, pero con sofá cama o viviendas que no cuentan con mesa de comedor pero a las que no les falta el sofá. Puede que nunca nos hayamos parado a pensarlo, pero este tradicional mueble se ha ganado un lugar privilegiado en nuestras vidas.

Para recibir a las visitas, para sentarnos relajadamente a leer o para echarnos una pequeña siesta, el sofá sigue siendo el elemento imprescindible. Se trata de nuestro rincón particular de descanso, donde nos refugiamos tras una larga jornada de trabajo y donde nos gusta resguardarnos del frío durante las tardes de invierno.

De ahí que, un hecho tan cotidiano como hacernos con un sofá, llegue a reunir una importancia capital. Una decisión precipitada puede convertirse en una auténtica tortura para nuestra espalda, por eso hay que prestar detenida atención tanto al diseño como a los materiales de nuestra adquisición.

En este sentido, apostar por un sofá de diseño te asegura que su forma y composición han sido estudiados cuidadosamente para ofrecerte la mayor comodidad. Desde homify te presentamos diez diseños de ensueño que toda persona desearía tener en su salón.