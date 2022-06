10 diseños de estilo industrial para cada habitación de casa

Hablar de estilo industrial es hablar del gusto por espacios de aspecto frío y algo sobrio que no son sino la materialización de la naturaleza independiente y elegante que busca el conjunto. Y es que los espacios de corte industrial no esconden sino que dejan a la vista vigas, cañerías, ladrillos y cualquier otro elemento que forme parte del alma de la edificación. Para que te hagas una idea, si eliges el estilo industrial para el baño podría ser algo así: un espacio en el que las tuberías trepan por paredes de metal que dejan al descubierto el hormigón que construye la escalera de acceso a la planta superior. No obstante, la dureza de la escena no está reñida con elementos decorativos en línea con esta tendencia como los bloques que hacen de maceteros aportando el toque de color a una estancia gris, color preferido en el estilo industrial.