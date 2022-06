10 jardines pequeños que te inspirarán a diseñar el tuyo

Si bien el verde no tiene por qué ser el protagonista por inercia, sí que es un evidente de los jardines. Este en concreto, decide aprovechar el poco espacio disponible con el máximo verde posible cubriendo no sólo el suelo sino también la pared que cubre el jardín. Al estar unido junto a un porche, queda un espacio diáfano y muy coqueto al mismo tiempo. El toque blanco de las macetas ayuda a crear cierto contraste y que no resulte abrumador.