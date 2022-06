Cunas modernas: estilo y funcionalidad al criar a nuestros hijos

Aunque a veces no nos guste, el tiempo pasa muy rápido y nuestros hijos se hacen mayores sin que ni siquiera nos demos cuenta. Eso hará que la cuna que un día compramos ya no les satisfaga y quieran tener una cama que sirva para su descanso y que además cumpla sus exigencias (lo que no siempre es fácil). Una opción, como la que vemos en la imagen, es esta cama con sofá, en la que la cama se dispone con una escalera y un quitamiedos en la parte superior, mientras que en la parte inferior nuestros hijos podrán disfrutar de momentos de ocio con sus amigos. Es, sin duda, un dos en uno muy eficaz.