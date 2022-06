10 ideas de almacenamiento para el cuarto de baño

La habitación más pequeña de casa, en la mayoría de los casos, necesita de cierto mimo a la hora de decorarla; con ello, nos referimos a la capacidad de sacarle el máximo partido a su estilo y sobre todo al espacio con el que contamos. Y es que el baño es mucho más que una estancia de paso , es la habitación dedicada al aseo e higiene personal, al ponernos guapos antes de salir de casa y nuestra particular zona de la procrastinación al final de la jornada. De este modo, y a pesar de esa falta (o no) de espacio, llega a convertirse en una extensión más de nuestro dormitorio.

Así pues, para que el baño no se convierta en esa zona de paso, necesitamos acertar en la elección de sus muebles. Más allá del lavabo, el WC, la ducha y/o bañera, existe todo un catálogo de armarios con los que equipar nuestro cuarto de baño. La regla de oro es sencilla: elijas lo que elijas, debe ir en consonancia con la estética que le has dado, y además ser funcional. No vale con incluir un mueble sólo porque nos parezca bonito. Por eso, desde homify te presentamos diez alternativas para que el almacenaje, el orden, y la estética dejen de ser un quebradero de cabeza.