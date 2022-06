Barras de cocina pequeñas: ¡15 geniales ejemplos!

Como estamos viendo, es fundamental no saturar la cocina con áreas que no son necesarias o que no son acordes a su tamaño. Para ello, elige siempre los muebles y los accesorios para equiparla pensando en cubrir tus necesidades particulares; por ejemplo, si vives en pareja, equipa tu cocina con una barra del tamaño exacto para que ambos podáis usarla cómodamente.