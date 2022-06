Un piso pequeño con 5 ideas fantásticas

Los problemas de espacio en las grandes ciudades están llevando a la proliferación de viviendas donde los metros cuadrados escasean. Si es vuestra situación, no os resignéis. Que vuestro piso sea pequeño no significa que no pueda ser acogedor. La decoración lo hace todo. Como muestra os presentamos a continuación un piso que pese a sus dimensiones, presenta algunas ventajas que lo van a convertir en vuestro deseo prohibido. Como vais a ver, la falta de espacio obliga a ser flexibles y pensar en fórmulas para ahorrar espacio. Comencemos a descubrir las sorpresas que nos depara este hogar.