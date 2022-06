10 ideas con Ladrillo y piedra vista, ¡casas con carácter!

Aunque en la arquitectura tradicional la piedra y el ladrillo han sido utilizados fundamentalmente en exteriores, cada vez más cobra más auge la aplicación en el interior de cocinas, baños, dormitorios o salones como un revestimiento natural para decorar rústicamente estos espacios. Más allá del entorno rural, la piedra se ha convertido también en un recurso moderno, vanguardista y ecléctico que puede combinar con cualquier estilo y decoración. Aunque la piedra no es el material o revestimiento más económico para una pared, el efecto natural que se obtiene con la piedra a la vista no es comparable a ningún otro. No requiere especial mantenimiento, salvo una limpieza general para evitar la acumulación de polvo y nos garantizamos una impactante impresión al mostrar la verdad de nuestras paredes. No hay nada que ocultar con el ladrillo y la piedra vista. Descúbrelo con nosotros.