Ideas fantásticas para decorar con muy poco dinero

El plano del suelo también es un buen espacio en el que intervenir y no siempre necesitamos para ello hacer un gran desembolso. Si estás cansado del pavimento de tu casa, si no se encuentra en perfecto estado o, simplemente, quieres marcar alguna zona diferenciada dentro de una estancia, no dudes en incorporar una bonita alfombra de diseño sugerente. También puedes encontrar una gran variedad de tipos de alfombras, con originales diseños y de diferentes materiales, a precios razonables. Elige bien el tamaño que necesitas, piensa en el efecto que pretendes lograr al incorporar este elemento y ponte a buscar rápidamente, pues acertarás seguro.