13 magníficas ideas para decorar las paredes de tu baño

Si en nuestro baño tenemos la posibilidad de incluir macetas con plantas, ello nos ayudará a que nuestro baño se vea más natural y con vida, si esto no es posible porque no quieres obligarte a ese mantenimiento de regado de las mismas, puedes alicatar un paramento con motivos florales que no tienen porque dominar en tonos verdes, puedes elegir como en este caso para las flores un color azul claro con una zona central en negro, simulando los pistilos de la flor y todas estas flores estar dibujadas sobre un fondo blanco.