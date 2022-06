Ideas creativas para el hogar

¿Quién no ha soñado tener alguna vez un columpio en el salón? La idea parece absurda y alocada, pero ¿por qué? Un columpio es un asiento ideal para niños y mayores, un lugar para pensar, disfrutar y relajarse que, si se instala correctamente, no tiene por qué ser peligroso para el resto de objetos y mobiliario de la casa. Eso sí, necesitamos tener un salón muy grande y con techos muy altos y eso, por desgracia, no está al alcance de todos.