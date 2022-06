10 increíbles pavimentos que imitan la madera

La madera natural es un material noble que nos enamora por su belleza y su tradición, es duradero y muy resistente. Cualquier estancia con suelos de madera natural se convierta en un lugar agradable y acogedor gracias a su calidez. También es más caro y requiere un mantenimiento mucho más minucioso y cuidadoso que no siempre estamos dispuestos a realizar por falta de tiempo o por pura pereza. Si este es tu caso y estás interesado en suelos, si no de madera, al menos lo más parecidos posible, hoy en día existen materiales que imitan perfectamente la madera. Desde la cerámica, a suelos laminados o vinílicos. No tienen las mismas propiedades que la madera pero sí su mismo aspecto visual y con la posibilidad de elegir entre una gama mucho más amplia de tonalidades y relieves. Además, su mantenimiento es mucho más cómodo y sencillo y una vez instalados apenas percibirás la diferencia entre uno y otro. En este artículo te presentamos 10 ideas para que tu suelo luzca como si fuera de madera natural.