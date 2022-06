Guía rápida para pintar la casa y ¡triunfar!

No te desesperes si a la hora de preparar la pared no conseguiste dejarla perfecta. En principio, lo recomendable es que quede lisa para un acabado perfecto pero, si no es posible, aprovecha las imperfecciones para darle un toque de originalidad y texturizar de manera creativa. Conseguirás que no se noten las deficiencias al tiempo que llenas el espacio de personalidad.