10 ideas para revestir paredes modernas y originales

Parecido pero no igual. En la misma línea que el papel tapiz, el papel pintado es un revestimiento para la pared que, de una manera sencilla, te permitirá cambiar por completo el aspecto de cualquier estancia de tu hogar. Lo único que debes considerar antes de instalarlo (puedes hacerlo tú mismo ya que no requiere de grandes obras) es que la pared no tenga imperfecciones y esté lo más lisa que puedas para que los acabados sean perfectos.