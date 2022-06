Cocinas pequeñas – 10 ideas geniales

Como decíamos, la iluminación es fundamental y, para no dejar pasar este aspecto, aquí tienes otra idea de lo más práctica. Las cocinas pequeñas suelen adolecer de una escasa iluminación natural de modo que, si es tu caso, no olvides incorporar luces llamativas bajo los armarios. No solo facilitarás la tarea de trabajar en este espacio sino que, además, le darás un toque contemporáneo y lleno de personalidad.