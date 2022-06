A la caza del sofá perfecto

Llega la hora de elegir uno de los muebles fundamentales en nuestro salón: el sofá. Sin él la sala de estar se ve vacía y no tiene nada de ese aire acogedor y confortable que todos relacionamos con esta habitación. Sin embargo, después de mirar catálogos y catálogos no nos decidimos. Para empezar tenemos la sensación de que todos los sofás siguen una línea parecida y nosotros queremos algo mucho más original: bien sea en las combinaciones de colores, las formas, los estampados o los materiales, buscamos algo que se salga un poco de la norma. Si estás a la caza de sofá perfecto aquí encontrarás varias propuestas de profesionales españoles que te demostrarán que en sofás no todo está ya inventado.